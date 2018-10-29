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Моуринью: Роналду находится на том уровне, где не нужны вопросы и ответы

22 октября 19:28 227 Читати українською
Моуринью: Роналду находится на том уровне, где не нужны вопросы и ответы
Жозе Моуринью / ФК Челси

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед матчем 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Не люблю пресс-конференции. Не люблю говорить об отдельных людях. Не хочу говорить с испанскими журналистами, ведь их интересуют только Реал и Роналду.

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Я счастлив оставаться в МЮ до конца своего контракта и надеюсь также работать здесь еще дольше. Все, о чем я думаю, это Юнайтед.

Думаю, что Криштиану Роналду находится на том уровне, где не нужны вопросы и ответы. Он один из лучших игроков всех времен и никто не может сказать по-другому.

Нам предстоит сыграть против одной из сильнейших команд в мире, и это меня мотивирует, и я думаю, что пресс-конференция пойдет в другом направлении, если это так, то и я хочу пойти в этом направлении", – цитирует Моуринью Football Italia.

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Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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