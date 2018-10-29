Моуринью: Роналду находится на том уровне, где не нужны вопросы и ответы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед матчем 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Не люблю пресс-конференции. Не люблю говорить об отдельных людях. Не хочу говорить с испанскими журналистами, ведь их интересуют только Реал и Роналду.

Моуринью ищет "крота" – состав Манчестер Юнайтед появился в сети за день до матча с Челси

Я счастлив оставаться в МЮ до конца своего контракта и надеюсь также работать здесь еще дольше. Все, о чем я думаю, это Юнайтед.

Думаю, что Криштиану Роналду находится на том уровне, где не нужны вопросы и ответы. Он один из лучших игроков всех времен и никто не может сказать по-другому.

Нам предстоит сыграть против одной из сильнейших команд в мире, и это меня мотивирует, и я думаю, что пресс-конференция пойдет в другом направлении, если это так, то и я хочу пойти в этом направлении", – цитирует Моуринью Football Italia.

Болельщица Ювентуса №1: соблазнительная девушка Роналду кардинально изменила имидж, разыграв фанатов