Моурінью шукає "крота" – склад Манчестер Юнайтед з'явився в мережі за день до матчу з Челсі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью почав внутрішнє розслідування через те, що стартовий склад манкуніанців на важливий поєдинок 9-го туру АПЛ проти лондонського Челсі в суботу опублікували в соцмережах ще в п'ятницю.

Португальський фахівець був розлючений, коли дізнався про появу в соцмережах стартового складу МЮ, повідомляє Daily Mail.

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Моурінью прагне дізнатися, хто "злив" інформацію, тому ініціював внутрішнє розслідування. Найбільше керманича "червоних дияволів" засмутило, що було розкрито його план із несподіваною появою у старті Хуана Мати. Це могло допомогти тренерському штабу Челсі побудувати модель гри проти Юнайтед.

Нагадаємо, що матч Челсі та МЮ завершився нічиєю 2:2. Лондонці врятувалися на 90+6-й хвилині завдяки голу Роса Барклі.