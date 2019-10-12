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Моурінью заперечував проти трансферу Фреда в Манчестер Юнайтед

19:40 571 Читать на русском
Моурінью заперечував проти трансферу Фреда в Манчестер Юнайтед
Фред та Жозе Моурінью / Daily Express

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не міг дійти згоди з віце-президентом клубу Едом Вудвордом щодо трансферних пріоритетів.

Зокрема, зірковий португальський наставник не хотів бачити у команді бразильського півзахисника Фреда, повідомляє британське видання The Athletic.

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Зазначається, що Моурінью до останнього не давав добро на трансфер півзахисника Шахтаря, але таки погодився, злякавшись, що Вудворд взагалі нікого не купить.

Нагадаємо, Фред перейшов з Шахтаря в МЮ влітку 2018-го року за 59,4 млн євро. У цьому сезоні бразилець зіграв лише 148 хвилин в АПЛ.

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Теги
Англія Фред Фред Шахтар Шахтар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ед Вудворд
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