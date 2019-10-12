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Моуринью возражал против трансфера Фреда в Манчестер Юнайтед

19:40 43 Читати українською
Моуринью возражал против трансфера Фреда в Манчестер Юнайтед
Фред та Жозе Моуринью / Daily Express

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не мог договориться с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом по поводу трансферных приоритетов.

В частности, звездный португальский наставник не хотел видеть в команде бразильского полузащитника Фреда, сообщает британское издание The Athletic.

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Отмечается, что Моуринью до последнего не давал добро на трансфер полузащитника Шахтера, но все-таки согласился, испугавшись, что Вудворд вообще никого не купит.

Напомним, Фред перешел из Шахтера в МЮ летом 2018 года за 59,4 млн евро. В этом сезоне бразилец сыграл лишь 148 минут в АПЛ.

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Теги
Фред Фред Шахтер Шахтер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Эд Вудворд
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