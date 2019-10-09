Моурінью відхилив пропозицію Ліона – зірковий португалець визначився із наступним місцем роботи

Колишній тренер Реала та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відхилив пропозицію з чемпіонату Франції та визначився, де хоче продовжити кар'єру.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола контактував з колишнім головним тренером Манчестер Юнайтед і Реала Жозе Моурінью, повідомляє RMC.

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Зазначається, що Моурінью відхилив пропозицію та дав зрозуміти, що хоче знайти нову команду в Англії, де влаштувалася його родина. Тепер основним кандидатом на посаду головного тренера Ліона є Лоран Блан.

Нагадаємо, Ліон звільнив головного тренера Сілвінью на початку цього тижня. 45-річний бразильський фахівець тренував команду з травня 2019 року.

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