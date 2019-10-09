toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЗБІРНА УКРАЇНИ МІЛАН УКРАЇНА - ЛИТВА ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью відхилив пропозицію Ліона – зірковий португалець визначився із наступним місцем роботи

21:12 1294 Читать на русском
Моурінью відхилив пропозицію Ліона – зірковий португалець визначився із наступним місцем роботи
Жозе Моурінью / Reuters

Колишній тренер Реала та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відхилив пропозицію з чемпіонату Франції та визначився, де хоче продовжити кар'єру.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола контактував з колишнім головним тренером Манчестер Юнайтед і Реала Жозе Моурінью, повідомляє RMC.

Моурінью може очолити Тоттенхем

Зазначається, що Моурінью відхилив пропозицію та дав зрозуміти, що хоче знайти нову команду в Англії, де влаштувалася його родина. Тепер основним кандидатом на посаду головного тренера Ліона є Лоран Блан.

Нагадаємо, Ліон звільнив головного тренера Сілвінью на початку цього тижня. 45-річний бразильський фахівець тренував команду з травня 2019 року.

Моурінью з брудною білизною, автобусом та ностальгією за МЮ – геніальні символізми у відео про кар'єру Особливого

blog_ava
Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцем
10:20
13573
Теги
Англія Франція Жозе Моурінью Жозе Моурінью Жан-Мішель Ола Сілвінью Сілвінью Ліон Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
37
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук