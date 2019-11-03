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Моурінью назвав спільну рису Мбаппе і Роналдо

17:46 133 Читать на русском
Моурінью назвав спільну рису Мбаппе і Роналдо
Кіліан Мбаппе / Reuters

Португалець Жозе Моурінью поділився думкою щодо талантів зіркового нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

"Здібності Мбаппе абсолютно неймовірні. Його стиль гри і те, що він може робити під час матчів, – це щось особливе.

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У футболі потрібно бути справді особливим, володіти унікальними якостями. Мбаппе дійсно виділяється своїми вміннями на тлі інших гравців. Єдиний, хто спадає мені на думку як аналогія, – це бразилець Роналдо. У цих гравців унікальні якості. Коли ви граєте проти них, то відчуваєте страх", – розповів Моурінью у коментарі Telefoot.

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До слова, форвард ПСЖ демонструє шалену результативність упродовж останніх тижнів – 7 голів у чотирьох матчах.

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Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Франція Роналдо
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