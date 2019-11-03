Моуринью назвал общую черту Мбаппе и Роналдо

Португалец Жозе Моуринью поделился мнением относительно талантов звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Способности Мбаппе совершенно невероятные. Его стиль игры и то, что он может делать во время матчей – это нечто особенное.

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В футболе нужно быть действительно особенным, обладать уникальными качествами. Мбаппе действительно выделяется своими умениями на фоне других игроков. Единственный, кто приходит мне в голову как аналогия – это бразилец Роналдо. У этих игроков уникальные качества. Когда вы играете против них, то чувствуете страх", – рассказал Моуринью в комментарии Telefoot.

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К слову, форвард ПСЖ демонстрирует бешеную результативность в течение последних недель – 7 голов в четырех матчах.