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Моуринью назвал общую черту Мбаппе и Роналдо

17:50 72 Читати українською
Моуринью назвал общую черту Мбаппе и Роналдо
Килиан Мбаппе / Reuters

Португалец Жозе Моуринью поделился мнением относительно талантов звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Способности Мбаппе совершенно невероятные. Его стиль игры и то, что он может делать во время матчей – это нечто особенное.

Ошибки Наваса и очередной гол Мбаппе в видеообзоре сенсационного поражения ПСЖ от Дижона

В футболе нужно быть действительно особенным, обладать уникальными качествами. Мбаппе действительно выделяется своими умениями на фоне других игроков. Единственный, кто приходит мне в голову как аналогия – это бразилец Роналдо. У этих игроков уникальные качества. Когда вы играете против них, то чувствуете страх", – рассказал Моуринью в комментарии Telefoot.

"Арсенал дистанцируется от Моуринью", – журналист опроверг встречу Жозе с директором "канониров"

К слову, форвард ПСЖ демонстрирует бешеную результативность в течение последних недель – 7 голов в четырех матчах.

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Теги
Жозе Моуринью Жозе Моуринью Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Франция Роналдо
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