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"Арсенал дистанціюється від Моурінью", – журналіст спростував зустріч Жозе із директором "канонірів"

16:13 123 Читать на русском
"Арсенал дистанціюється від Моурінью", – журналіст спростував зустріч Жозе із директором "канонірів"
Жозе Моурінью / Reuters

Кореспондент Чарльз Воттс заперечує факт зустрічі керівництва Арсенала із Жозе Моурінью.

"Моурінью явно відчуває можливість попрацювати на Емірейтс, але Арсенал дистанціюється від нього всіма силами.

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За інформацією з клубу, Рауль Санльєхі (директор Арсенала) і Жозе Моурінью однозначно не зустрічалися за обідом минулого тижня. До того ж, Рауль не бачив Моурінью вже кілька років", – написав Уоттс в твіттері.

Раніше повідомлялося, що Моурінью провів зустріч із Санльєхі та справив на нього велике враження. Додається, що керівництво лондонського клубу незадоволене роботою Унаї Емері і, скоріш за все, звільнить іспанського фахівця. В Арсеналі хочуть бачити тренера, який має досвід роботи в клубах англійської Прем'єр-Ліги.

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Теги
Англія Трансфери Арсенал Арсенал Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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