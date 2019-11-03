"Арсенал дистанціюється від Моурінью", – журналіст спростував зустріч Жозе із директором "канонірів"

Кореспондент Чарльз Воттс заперечує факт зустрічі керівництва Арсенала із Жозе Моурінью.

"Моурінью явно відчуває можливість попрацювати на Емірейтс, але Арсенал дистанціюється від нього всіма силами.

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За інформацією з клубу, Рауль Санльєхі (директор Арсенала) і Жозе Моурінью однозначно не зустрічалися за обідом минулого тижня. До того ж, Рауль не бачив Моурінью вже кілька років", – написав Уоттс в твіттері.

Раніше повідомлялося, що Моурінью провів зустріч із Санльєхі та справив на нього велике враження. Додається, що керівництво лондонського клубу незадоволене роботою Унаї Емері і, скоріш за все, звільнить іспанського фахівця. В Арсеналі хочуть бачити тренера, який має досвід роботи в клубах англійської Прем'єр-Ліги.

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