"Я побачив два різних тайми. Ми допустили дві помилки поспіль: після однієї м'яч влучив у стійку, після другої – у ворота. Думаю, хлопці дуже переживали через пропущений гол. Це був сумний тайм.

Друга поспіль поразка команди Моурінью у відеоогляді матчу Брайтон – Тоттенхем

У другому таймі протягом 25-30 хвилин я побачив команду з іншою душею, вони були готові викластися і ризикнути всім. Через таку кінцівку ми заслужили на більше, ніж отримали. Насправді команда стала кращою. Тоттенхем переживає нелегкі часи – результати, травми, самооцінка. Упевнена команда краща, ніж команда у зневірі", – наводить слова Моурінью BBC.

Нагадаємо, Тоттенхем несподівано поступився Брайтону (0:1) та залишився шостим із 36 очками у активі.

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