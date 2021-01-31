Чемпіонат Англії 2020/21, 21-й тур

Челсі – Бернлі – 2:0

Голи: Аспілікуета, 40, Алонсо, 84

Лестер Сіті – Лідс – 1:3

Голи: Барнс, 13 – Даллас, 15, Бемфорд, 71, Харрісон, 84

Брайтон – Тоттенхем – початок о 21:15

Програму дня у Англії відкривав поєдинок на Стемфорд Брідж між Челсі та Бернлі. Перший тайм виявився нудним: низка атак "пенсіонерів" завершилась пострілами по горобцях, а в одній з них Маунт примудрився зіткнутись з Абрахамом на дальній стійці – "бордові" ж нічим не відповідали. Здавалося, що на перерву команди підуть без голів, але на 40-й хвилині господарі таки відкрили рахунок. Маунт розігнав контратаку з передачею на хід Хадсону-Одою правим флангом, а той увійшов у штрафний та скинув м'яч під удар Аспілікуеті з правого краю – Сесар пробив точно в дальній кут. 1:0!

Другий тайм пройшов у схожому руслі. Бернлі перший удар за весь матч провів аж на 90+4-й хвилині, а от Челсі періодично загострював – так, на 58-й хвилині Хадсон-Одой влучив у стійку, а на 69-й та 71-й повз лівий кут з дистанції пробивали Маунт та Пулішіч. Також один з прострілів господарів Бен Мі ледь не зрізав у власні ворота. Зрештою, активність "пенсіонерів" принесла успіх на 84-й: Алонсо прийняв передачу на лівий край штрафного, поклав корпус та красиво вистрілив під поперечку – 2:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Челсі здобув дебютну перемогу під керівництвом Томаса Тухеля!

Лестер міг обійти Ман Юнайтед та вийти на другу позицію, однак для цього у рідних стінах необхідно було бити Лідс. "Лиси" так сильно бажали потіснити "дияволів", що відкрили рахунок на 13-й хвилині – це Барнс протягнув м'яч на 40 метрів, обігрався з Меддісоном і пробив з лінії штрафного в лівий нижній кут. Ще за дві хвилини господарі провели класну комбінацію в центрі, але все завершилось обрізкою та контратакою Лідса – в її завершенні Даллас з передачі від Бемфорда розстріляв ворота Шмейхеля. 1:1!

Після цього команди забили ще по голу – Барнс відзначився на 21-й хвилині, а Кліх відповів на 32-й. В обох випадках арбітри скасували взяття воріт через офсайди.

На перерву футболісти відправились за нічийного рахунку. Другий же тайм почався нудніше за перший – до 70-х хвилин Лестера мав всього два удари з дистанції, які не становили небезпеки, а у Лідса не було навіть таких моментів. Втім, перший же постріл гостей несподівано завершився голом – це Бемфорд на 71-й хвилині увірвався на лівий край карного майданчика та пробив у дальню дев'ятку. 1:2! Господарі в наступні 10 хвилин намагались відігратись, але удари Менді та Переса з-за меж штрафного витягнув голкіпер, а Еванс не влучив у ворота з метру після скидки від Союнчу.

Зрештою, Лідс добив "лисів" на 84-й, вискочивши у контратаку 2-в-1 з пасом Бемфорда та фінальним ударом Харрісона. 1:3 – Лідс не пускає Лестер на друге місце.

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