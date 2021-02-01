"Я увидел два разных тайма. Мы допустили две ошибки подряд: после первой мяч попал в штангу, после второй – в ворота. Думаю, ребята очень переживали за пропущенный гол. Это был печальный тайм.

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Во втором тайме в течение 25-30 минут я увидел команду с другой душой, они были готовы выложиться и рискнуть всем. Из-за такой концовка мы заслужили больше, чем получили. На самом деле команда стала лучше. Тоттенхэм переживает нелегкие времена – результаты, травмы, самооценка. Уверена команда лучше, чем команда в унынии", – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, Тоттенхэм неожиданно уступил Брайтону (0:1) и остался шестым с 36 очками в активе.

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