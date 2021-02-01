Брайтон розібрався з Тоттенхемом (1:0) у матчі 21 туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.

Господарі сміливо розпочали поєдинок, регулярно створюючи небезпеку біля воріт Льоріса. На 17 хвилині рахунок вдалося відкрити Троссару, який завершив просту, але дуже ефективну атаку Брайтона.

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Тоттенхем без Кейна не зміг вирвати бодай нічию. Уваги вартий лише постріл Карлоса Вінісіуса, з яким красиво впорався Роберт Санчес. 1:0 – Брайтон вириває надважливі очки для боротьби за виживання, а підопічні Моурінью змушені миритися з другою поразкою поспіль.