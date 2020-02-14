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"Моуринью назвал меня полным мусором": Зума вспомнил работу с одиозным португальцем в Челси

13:05 46 Читати українською
"Моуринью назвал меня полным мусором": Зума вспомнил работу с одиозным португальцем в Челси
Зума и Моуринью / Getty Images

Защитник Челси Курт Зума рассказал о своих выступлениях под руководством Жозе Моуринью.

"Точно не помню матч, но мы проиграли 1:3 на выезде. На следующий день Моуринью доганяет меня, зовет в свой офис и спрашивает, все ли у меня в порядке. Я сказал "да", он переспросил, уверен ли я.

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Я подтвердил, а он ответил: "На этих выходных ты был полным мусором". Вот так прямо. Это шокировало меня, но заставило захотеть немедленно ответить на поле. Я помню, что мне было больно, это повлияло на меня. Но я действительно хотел показать ему, что могу реагировать. Моуринью – тот, кто любит побеждать и сделает все возможное для достижения цели", – рассказал Зума в интервью RMC Sport.

Напомним, именно Моуринью пригласил молодого француза в Челси в 2014 году.

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Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Курт Зума Курт Зума Челси Челси
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