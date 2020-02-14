"Моуринью назвал меня полным мусором": Зума вспомнил работу с одиозным португальцем в Челси

Защитник Челси Курт Зума рассказал о своих выступлениях под руководством Жозе Моуринью.

"Точно не помню матч, но мы проиграли 1:3 на выезде. На следующий день Моуринью доганяет меня, зовет в свой офис и спрашивает, все ли у меня в порядке. Я сказал "да", он переспросил, уверен ли я.

Моуринью назвал неожиданных претендентов на топ-4 АПЛ

Я подтвердил, а он ответил: "На этих выходных ты был полным мусором". Вот так прямо. Это шокировало меня, но заставило захотеть немедленно ответить на поле. Я помню, что мне было больно, это повлияло на меня. Но я действительно хотел показать ему, что могу реагировать. Моуринью – тот, кто любит побеждать и сделает все возможное для достижения цели", – рассказал Зума в интервью RMC Sport.

Напомним, именно Моуринью пригласил молодого француза в Челси в 2014 году.

Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах