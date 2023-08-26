Нападник Байєра і збірної Ірану Сердар Азмун спробує реанімувати кар'єру в Італії, перейшовши у команду Жозе Моурінью.

Рома орендувала 28-річного Азмуна на сезон 2023/24. Влітку наступного року італійський клуб матиме право викупу футболіста у Байєра. У складі "джалороссі" іранець гратиме під 17-м номером, інформує офіційний сайт римського клубу.

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На початку 2022 року Азмун зі скандалом перейшов із Зеніта в Байєр. Іранець підписав попередній контракт із "фармацевтами", який набирав чинності через півроку. Відкритий конфлікт і погрози переведення в дубль призвели до того, що росіяни достроково відпустили форварда за символічну компенсацію.

У складі Байєра Азмун зіграв 44 матчі, але оформив лише 5 голів і 5 асистів. Їздив зі збірною Ірану на два чемпіонати світу – у 2018-му і 2022-му. Незадовго до Мундіалю в Катарі Сердар підтримав протести на своїй батьківщині, ризикуючи виключенням зі збірної.

Він став 6-м новачком Роми у літнє трансферне вікно.