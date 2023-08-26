Рома арендовала 28-летнего Азмуна на сезон 2023/24. Летом следующего года итальянский клуб будет иметь право выкупа футболиста у Байера. В составе "джалоросси" иранец будет играть под 17-м номером. сообщает официальный сайт римского клуба.

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В начале 2022 года Азмун со скандалом перешел из Зенита в Байер. Иранец подписал предварительный контракт с "фармацевтами", который вступал в силу через полгода. Открытый конфликт и угрозы перевода в дубль привели к тому, что россияне досрочно отпустили форварда за символическую компенсацию.

В составе Байера Азмун сыграл 44 матча, но оформил всего 5 голов и 5 ассистов. Ездил со сборной Ирана на два чемпионата мира – в 2018-м и 2022-м. Незадолго до Мундиаля в Катаре Сердар поддержал протесты на своей родине, рискуя исключением из сборной.

Он стал 6-м новичком Ромы в летнее трансферное окно.