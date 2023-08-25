Коваленко офіційно перейшов у новий клуб Серії А
15:32 - Читать на русском
Український хавбек Віктор Коваленко змінив місце роботи в межах чемпіонату Італії.
Аталанта віддала Коваленка в оренду Емполі на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт клубу. Тосканці матимуть право викупу українця наступного літа.
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Віктор перейшов у Аталанту взимку 2021-го, але закріпитися в команді не зумів. Останні два сезони хавбек провів у Спеції, але й там не став основним.
У Коваленка був варіант продовження кар'єри у Франції, однак він вирішив залишитися в Серії А. Емполі в минулому сезоні посів 14 місце.
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