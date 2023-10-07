Власник римського клубу Ден Фрідкін поставив "Особливому" ультиматум перед матчем проти Кальярі, інформує Corriere dello Sport.

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Якщо Рома програє на полі найгіршої команди Серії А, то Моурінью залишиться без роботи. "Вовки" активно працювали на трансферному ринку, щоб повернутися в Лігу чемпіонів. Натомість команда набрала всього 8 очок у 7 турах і йде на 13-й сходинці чемпіонату.

Вдалі виступи у Лізі Європи не "замилюють" очі Фрідкіну. Бос Роми був готовий звільнити Моурінью ще після побиття від Дженоа, але спортивний директор Тьягу Пінту заступився за земляка. Контракт "Особливого" розрахований до кінця сезону.

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