Владелец римского клуба Дэн Фридкин поставил "Особенному" ультиматум перед матчем против Кальяри, сообщает Corriere dello Sport.

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Если Рома проиграет на поле худшей команды Серии А, то Моуринью останется без работы. "Волки" активно работали на трансферном рынке, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Вместо этого команда набрала всего 8 очков в 7 турах и идет на 13-й строчке чемпионата.

Удачные выступления в Лиге Европы не "замыливают" глаза Фридкину. Босс Ромы был готов уволить Моуринью еще после избиения от Дженоа, но спортивный директор Тьягу Пинту вступился за земляка. Контракт "Особенного" рассчитан до конца сезона.

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