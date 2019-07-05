Моурінью може продовжити тренерську кар'єру в Китаї

Зірковий тренер Жозе Моурінью отримав пропозицію від Гуанчжоу Евергранд.
Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може очолити Гуанчжоу Евергранд, передає The Telegraph.
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56-річний фахівець веде переговори з найбагатшою людиною Китаю, Ху Цзяінем, з приводу можливого призначення головним тренером китайського клубу і, ймовірно, національної команди.
Переговори з Моурінью досі тривають. Португальця нібито цікавить перспектива допомогти розвитку ліги, а також збірної Китаю.
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Раніше фахівець говорив про розвиток молодих ліг і пошуках нових викликів. Останнім місцем роботи Моурінью був Манчестер Юнайтед.