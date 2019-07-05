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Моурінью може продовжити тренерську кар'єру в Китаї

5 липня 20:48 254 Читать на русском
Моурінью може продовжити тренерську кар'єру в Китаї
Жозе Моурінью / Reuters

Зірковий тренер Жозе Моурінью отримав пропозицію від Гуанчжоу Евергранд.

Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може очолити Гуанчжоу Евергранд, передає The Telegraph.

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56-річний фахівець веде переговори з найбагатшою людиною Китаю, Ху Цзяінем, з приводу можливого призначення головним тренером китайського клубу і, ймовірно, національної команди.

Переговори з Моурінью досі тривають. Португальця нібито цікавить перспектива допомогти розвитку ліги, а також збірної Китаю.

Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності лише в топ-клубі

Раніше фахівець говорив про розвиток молодих ліг і пошуках нових викликів. Останнім місцем роботи Моурінью був Манчестер Юнайтед.

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Теги
Трансфери Світ Жозе Моурінью Жозе Моурінью Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Китай Китай Китай
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