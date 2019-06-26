Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності лише в топ-клубі

Португалець вірить, що він все ще може очолювати найкращі команди світу.

"Я точно знаю, чого я не хочу. Я хочу грати для того, щоб вигравати. Якщо мені це не вдається, то це моя проблема, проблема гравців, клубу і структури. Але мені потрібен проект, в якому я відчуваю, що працюю заради перемоги.

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Якщо хтось запропонує мені прекрасний 10-річний контракт, але метою команди буде перша половина таблиці, а відмінним результатом там буде вважатися фініш на 7-му, 8-му або 9-му місці, то це не для мене. Це моя природа. Моя мета в тому, щоб боротися за перемогу", – заявив португальський фахівець в коментарі Goal.

Нагадаємо, Моурінью був звільнений з Манчестер Юнайтед посеред сезону 2018/19 через провальні результати команди.

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