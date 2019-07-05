Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в Китае

Звездный тренер Жозе Моуринью получил предложение от Гуанчжоу Эвергранд.

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может возглавить Гуанчжоу Эвергранд, передает The Telegraph.

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56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером китайского клуба и, вероятно, национальной команды.

Переговоры с Моуринью до сих пор продолжаются. Португальца якобы интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборной Китая.

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Ранее специалист говорил о развитии молодых лег и поисках новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был Манчестер Юнайтед.