Португалець вмовляв Луку Модріча приєднатись до Тоттенхема, повідомляє El Chiringuito TV.

Салах не виключає можливості трансферу в Реал чи Барселону

Рішення хорвата з приводу пропозиції Моурінью наразі невідоме. Хавбек може вести переговори з іншими клубами, починаючи із січня 2021 року, оскільки влітку його контракт із Реалом добігає кінця.

Нагадаємо, Модріч виступав за Тоттенхем з 2008 по 2012 роки, після чого перейшов у Реал, де провів один сезон під керівництвом Моурінью. В поточному сезоні хорват провів 19 матчів за мадридців, записавши до свого активу 2 голи та 1 асист.

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