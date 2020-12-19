Португалец уговаривал Луку Модрича присоединиться к Тоттенхэму, сообщает El Chiringuito TV.

Салах не исключает возможности трансфера в Реал или Барселону

Решение хорвата по поводу предложения Моуринью пока неизвестно. Хавбек может вести переговоры с другими клубами, начиная с января 2021, поскольку летом его контракт с Реалом подходит к концу.

Напомним, Модрич выступал за Тоттенхэм с 2008 по 2012 годы, после чего перешел в Реал, где провел один сезон под руководством Моуринью. В текущем сезоне хорват провел 19 матчей за мадридцев, записав в свой актив 2 гола и 1 ассист.

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