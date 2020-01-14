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Моурінью: Еріксен не демонструє зараз свій свій рівень, і я розумію причину

14 січня 07:30 847 Читать на русском
Моурінью: Еріксен не демонструє зараз свій свій рівень, і я розумію причину
Жозе Моурінью та Крістіан Еріксен / Фото Diario AS

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью заступився за свого підопічного Крістіана Еріксена.

"Чи виступає зараз Еріксен на своєму рівні? Ні. Чому? Я вже багато років працюю тренером, я не ідіот.

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Будь-який гравець в цій ситуації не може показувати свій найкращий футбол при всьому бажанні. Але я також можу сказати, що він допомагав нам у попередніх матчах", – цитує Моурінью Maxifoot.

Нагадаємо, контракт Крістіана завершується влітку і сторони не можуть домовитись щодо його продовження, адже 27-річний данець має намір змінити клуб.

В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Трансфери Англія Тоттенхем Тоттенхем Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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