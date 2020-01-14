Моуринью: Эриксен не демонстрирует сейчас свой свой уровень, и я понимаю причину

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью вступился за своего подопечного Кристиана Эриксена.

"Выступает ли сейчас Эриксен на своем уровне? Нет. Почему? Я уже много лет работаю тренером, я не идиот.

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Любой игрок в этой ситуации не может показывать свой лучший футбол при всем желании. Но я также могу сказать, что он помогал нам в предыдущих матчах", – цитирует Моуринью Maxifoot.

Напомним, контракт Кристиана завершается летом и стороны не могут договориться о его продолжении, ведь 27-летний датчанин намерен сменить клуб.

В текущем сезоне АПЛ Эриксен провел 18 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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