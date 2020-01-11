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Еріксен узгодив довготривалий контракт з Інтером, – GdS

22:11 379 Читать на русском
Еріксен узгодив довготривалий контракт з Інтером, – GdS
Крістіан Еріксен / Getty images

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен готовий покинути лондонський клуб і перебратися в Італію.

Данський хавбек Крістіан Еріксен підпише угоду з міланським Інтером до 2024 року, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Відзначається, що тепер обом сторонам належить обговорити суму трансферу. Тоттенхем має намір отримати за футболіста 20 мільйонів євро. Своєю чергою, Інтер планує знизити ціну за Еріксена, оскільки контракт гравця зі "шпорами" закінчується через півроку.

Нагадаємо, що Еріксен остаточно відмовився від продовження угоди з Тоттенхемом, хоча данцеві пропонували 9 мільйонів євро на рік зарплати без урахування бонусів.

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