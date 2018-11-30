Моурінью – про новий контракт де Хеа: Агент не заважає Давіду думати і вирішувати все самостійно

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью висловив упевненість, що манкуніанці збережуть в своєму складі голкіпера Давіда де Хеа.

"Давід хоче залишитися. Питання тільки в тому, щоб домовитися про контракт. Мені здається, що все закінчиться добре. Нам потрібні найкращі футболісти в світі. У нас є найкращий воротар в світі. Очевидно, тренер хоче, щоб він залишився, керівництво хоче, щоб він залишився, і Давід хоче залишитися.

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Агент де Хеа не заважає Давіду думати і вирішувати все самостійно. Зараз потрібно лише домовитися про умови контракту, запропонувати умови, які прийме гравець. Я думаю, що вже найближчим часом все буде залагоджено", – цитує Моурінью Evening Standard.

Раніше з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед продовжив контракт c 28-річним іспанським воротарем до 2020 року, скориставшись правом автоматично продовжити угоду. Про новий довгостроковий контракт сторони поки домовитися не можуть.

Варто зауважити, що агентом іспанського голкіпера є Жорже Мендеш, який також представляє інтереси Жозе Моурінью.