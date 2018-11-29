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Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Де Хеа

18:28 145 Читать на русском
Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Де Хеа
Давід Де Хеа / Фото Reuters

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа продовжить захищати кольори "червоних дияволів".

Керівництво Манчестер Юнайтед активувало опцію продовження контракту з голкіпером Давідом Де Хеа, повідомляє Sky Sports.

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Контракт 28-річного іспанця розрахований до червня 2019 року, але в ньому є пункт про продовження договору ще на один сезон, чим і скористався англійський гранд.

В поточному сезоні Де Хеа провів за Манчестер Юнайтед 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 23 голи.

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Теги
Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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