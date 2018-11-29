Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Де Хеа

Ліга Європи — 19:42 3018
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Динамо дивом обіграло Астану на виїзді та достроково вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця
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Ворскла – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 19:41 2040
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Шахтар делегував двох гравців у команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФАЛіга чемпіонів — 18:54 247
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Марлос підписав новий контракт з ШахтаремУкраїна — 16:45 2354
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Тайсон та Ісмаїлі – у збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored, капітан "гірників" вразив максимальним баломЛіга чемпіонів — 13:58 2228
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