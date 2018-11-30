Моуринью – о новом контракте де Хеа: Агент не мешает Давиду думать и решать все самостоятельно

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью выразил уверенность, что манкунианцы сохранят в своем составе голкипера Давида де Хеа.

"Давид хочет остаться. Вопрос только в том, чтобы договориться о контракте. Мне кажется, что все закончится хорошо. Нам нужны лучшие футболисты в мире. У нас есть лучший вратарь в мире. Очевидно, тренер хочет, чтобы он остался, руководство хочет, чтобы он остался, и Давид хочет остаться.

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Агент де Хеа не мешает Давиду думать и решать все самостоятельно. Сейчас нужно только договориться об условиях контракта, предложить условия, которые примет игрок. Я думаю, что уже в ближайшее время все будет улажено", – цитирует Моуринью Evening Standard.

Ранее появилась информация о том, что Манчестер Юнайтед продлил контракт c 28-летним испанским вратарем до 2020 года, воспользовавшись правом автоматически продлить соглашение. Об новый долгосрочный контракт стороны пока договориться не могут.

Стоит заметить, что агентом испанского голкипера является Жорже Мендеш, который также представляет интересы Жозе Моуринью.