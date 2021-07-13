"У Різеспора змінився президент і все керівництво клубу. Пропозиції з України не розглядаю, тільки Європа. Більше Туреччина в пріоритеті, звичайно, але в цілому поки що не можу сказати конкретно, де продовжу кар'єру.

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Є багато моментів, які заважають мені зараз повернутися в Україну, в тому числі і фінансова сторона. Вже не 20 років, потрібно думати про майбутнє. Є ностальгія, не вистачає рідної обстановки, але поки ні", – поділився Морозюк в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, українець покинув Різеспор влітку цього року, провівши у турецькому клубі 74 матчі та відзначившись голом та 8 асистами з січня 2019 року. Раніше 33-річний Морозюк виступав за Динамо, Металург Д, Кривбас, Оболонь та Дніпро. У складі збірної України награв 13 матчі та забив один м'яч.

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