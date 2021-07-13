"У Ризеспора сменился президент и все руководство клуба. Предложения из Украины не рассматриваю, только Европа. Больше Турция в приоритете, конечно, но в целом пока не могу сказать конкретно, где продолжу карьеру.

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Есть много моментов, которые мешают мне сейчас вернуться в Украину, в том числе и финансовая сторона. Уже не 20 лет, нужно думать о будущем. Есть ностальгия, не хватает родной обстановки, но пока нет", – поделился Морозюк в интервью Sportarena.

Напомним, украинец покинул Ризеспор летом этого года, проведя в турецком клубе 74 матча и отметившись голом и 8 ассистами с января 2019 года. Ранее 33-летний Морозюк выступал за Динамо, Металлург Д, Кривбасс, Оболонь и Днепр. В составе сборной Украины отыграл 13 матча и забил один мяч.

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