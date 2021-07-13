Чигринський веде переговори з польською Термалікою, повідомляє meczyki.pl. Українець перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з АЕКом.

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Команду очолює старий знайомий Чигринського за виступами у Шахтарі – екс-хавбек "гірників" Маріуш Лєвандовскі. Додамо, що клуб піднявся до еліти польського чемпіонату за підсумками минулого сезону.

Нагадаємо, Чигринський виступав за АЕК з 2016 року, провів 126 матчів за грецьку команду, відзначився 5 голами та виграв титул чемпіона Греції 2017/18. До цього оборонець виступав за Дніпро, Шахтар, Барселону та запорізький Металург.

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