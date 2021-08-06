"Хочеться, щоб наші гравці швидше прогресували і росли. Часу обмаль. Намагаємося робити все, щоб вони почувались більш розкутими, відчули ту гру. Хлопці вміють, можуть грати, але є певні питання.

"Можливо, це й добре": Мороз висловився щодо погроз ультрас Чорноморця

Металіст 1925 – дуже міцна і гарна команда. Проаналізували її і подивилися – є хороші виконавці. Будемо битися, побачимо все на футбольному полі", – заявив Мороз в ефірі Футбол News.

До слова, у двох перших турах "моряки" зазнали двох погромів – з СК Дніпро-1 (0:3) та з Десною (0:3). Поєдинок проти Металіста 1925 відбудеться сьогодні, 6 серпня, о 19:30.

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