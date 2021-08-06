"Хочется, чтобы наши игроки быстрее прогрессировали и росли. Времени мало. Стараемся делать все, чтобы они чувствовали себя более раскованными, почувствовали игру. Ребята умеют, могут играть, но есть определенные вопросы.

"Возможно, это и хорошо": Мороз высказался об угрозах ультрас Черноморца

Металлист 1925 – очень прочная и хорошая команда. Проанализировали ее и посмотрели – есть хорошие исполнители. Будем биться, увидим все на футбольном поле", – заявил Мороз в эфире Футбол News.

К слову, в двух первых турах "моряки" потерпели два погрома – с СК Днепр-1 (0:3) и с Десной (0:3). Поединок против Металлиста 1925 состоится сегодня, 6 августа, в 19:30.

Металлист 1925 – Черноморец: анонс матча УПЛ