"Була бойова, хороша гра. Думаю, що глядачам, які прийшли, сподобалася гра з обох команд. Нам не вистачило тієї сили, знову ж все ті ж проблеми, вони не йдуть, але те, що було – чоловіча іскорка, команда старалася, билася.

Курйозний шедевр та переможний автогол у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Чорноморець – 3:2

Єдине, що не зберегли результат. Я думаю, що нічия, можливо, була би більш закономірною. Напевно, знову це ті чоловічі бійцівські якості, які треба було зберегти, зіграти практичніше для результату. Так я не можу сказати, що я задоволений результатом, але задоволений грою", – поділився Мороз у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Металіст 1925 вирвали перемогу над Чорноморцем (3:2), поступаючись впродовж зустрічі. Завдяки цій перемозі харків'яни набрав 6 очок та посідає третю сходинку після 3 турів.

Металіст 1925 здобув перемогу над Чорноморцем у перестрілці з п'ятьма голами та шедевром Бугая