Мороз підкреслив, чого не вистачило Чорноморцю для першої перемоги у сезоні УПЛ
Головний тренер Чорноморця Юрій Мороз поділився емоціями після матчу 3-го туру УПЛ проти Металіст 1925.
"Була бойова, хороша гра. Думаю, що глядачам, які прийшли, сподобалася гра з обох команд. Нам не вистачило тієї сили, знову ж все ті ж проблеми, вони не йдуть, але те, що було – чоловіча іскорка, команда старалася, билася.
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Єдине, що не зберегли результат. Я думаю, що нічия, можливо, була би більш закономірною. Напевно, знову це ті чоловічі бійцівські якості, які треба було зберегти, зіграти практичніше для результату. Так я не можу сказати, що я задоволений результатом, але задоволений грою", – поділився Мороз у коментарі телеканалу Футбол.
Нагадаємо, Металіст 1925 вирвали перемогу над Чорноморцем (3:2), поступаючись впродовж зустрічі. Завдяки цій перемозі харків'яни набрав 6 очок та посідає третю сходинку після 3 турів.
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