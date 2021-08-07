"Была боевая, хорошая игра. Думаю, что зрителям, которые пришли, понравилась игра с обеих команд. Нам не хватило той силы, опять же все те же проблемы, они не идут, но то, что было – мужская искорка, команда старалась, билась.

Курьезный шедевр и победный автогол в видеообзоре матча Металлист 1925 – Черноморец – 3:2

Единственное, что не сохранили результат. Я думаю, что ничья, возможно, была бы более закономерным. Наверное, опять это те мужские бойцовские качества, которые надо было сохранить, сыграть практичнее для результата. Так я не могу сказать, что я доволен результатом, но доволен игрой", – поделился Мороз в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Металлист 1925 вырвали победу над Черноморцем (3:2), уступая по ходу встречи. Благодаря этой победе харьковчане набрал 6 очков и занимает третье место после 3 туров.

Металлист 1925 одержал победу над Черноморцем в перестрелке с пятью голами и шедевром Бугая