"Місто Одеса заслуговує на хороший футбол, а той тиск, який був з боку фанатів і з боку керівництва, створював відчуття перебування на мінному полі. Стрибнув ліворуч – можна вибухнути, стрибнув праворуч – теж. Весь час ситуація нагнітається, було очікування чогось…

Чорноморець попрощався з Морозом та його тренерським штабом

Спасибі хлопцям, що вірили особисто мені та моєму штабу. Ми намагалися і робили все можливе, що можна було вичавити із команди", – сказав Мороз для Meta-ratings.

Нагадаємо, на місце Мороза керівництво Чорноморця призначило Романа Григорчука. Після 18-ти турів УПЛ одесити розташувались на 13-й сходинці.

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