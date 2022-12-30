"Город Одесса заслуживает хорошего футбола, а то давление, которое было со стороны фанатов и со стороны руководства, создавало ощущение пребывания на минном поле. Прыгнул налево – можно взорваться, прыгнул направо – тоже. Все время ситуация нагнетается, было ожидание чего-то…

Черноморец попрощался с Морозом и его тренерским штабом

Спасибо ребятам, что верили мне лично и моему штабу. Мы пытались и делали все возможное, что можно было выжать из команды", – сказал Мороз для Meta-ratings.

Напомним, на место Мороза руководство Черноморца назначило Романа Григорчука. После 18-ти туров УПЛ одесситы расположились на 13-й строчке.

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