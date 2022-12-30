Одеський клуб оголосив про відхід тренерів через призначення Романа Григорчука новим наставником.

Юрій Мороз та його тренерський штаб / Сайт Чорноморця

Юрій Мороз покидає "моряків", повідомляє офіційний сайт клубу і дякує йому за проведену роботу й професіоналізм.

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Разом з колишнім тренером молодіжки Динамо з одеського колективу йдуть асистенти Андрій Анненков, Сергій Дем'янець і Сергій Шматоваленко. Вони працювали разом із Морозом в Одесі з літа 2021-го.

Першу частину сезону Прем'єр-ліги Чорноморець під керівництвом Юрія провів не надто успішно – 13 сходинка і 14 залікових балів в активі.

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