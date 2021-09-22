Легіонер "гірників" із Буркіна-Фасо Лассіна Траоре доклався до розгрому "біло-синіх" і справедливо отримав престижну відзнаку.

Форвард Шахтаря Лассіна Траоре був визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок України.

Шахтар наздогнав Динамо за кількістю здобутих Суперкубків України

20-річний нападник оформив дубль у ворота Динамо, забивши на 30-й і на 54-й хвилинах матчу. Таким чином Траоре допоміг Шахтарю наздогнати Динамо за кількістю трофеїв – тепер у обох команд по 9 титулів.

Нагадаємо, вже 3-го жовтня Динамо може взяти реванш у "гірників" – команди зустрінуться на НСК Олімпійський в рамках 10-го туру УПЛ.

Шахтар розгромив Динамо і завоював Суперкубок України – Де Дзербі легко переграв Луческу в дебютній дуелі тренерів