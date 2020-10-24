"Сергій Кривцов, Жуніор Мораєс і Фернандо ще, на жаль, перебувають під нашим наглядом і наглядом лікарів, які їх курують із клініки.

Шахтар – Ворскла: Каштру зможе розраховувати на більшу кількість гравців, ніж у матчі з Реалом

Їм ще потрібно приблизно тиждень, для того щоб відновитися і повернутися до повноцінних тренувань з командою", – сказав лікар "гірників" Вадим Попов у коментарі Shakhtar News.

Зауважимо, нещодавно Шахтар пережив справжній спалах коронавірусу, а тому Луїшу Каштру довелось підключати до тренувань навіть гравців дубля. Проте це не завадило "гірникам" сенсаційно перемогти Реал в Лізі чемпіонів (3:2) та готуватись до наступних матчів.

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