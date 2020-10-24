"Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо еще, к сожалению, находятся под наблюдением и надзором врачей, которые их курируют из клиники.

Шахтер – Ворскла: Каштру сможет рассчитывать на большее количество игроков, чем в матче с Реалом

Им еще нужно примерно неделю, для того чтобы восстановиться и вернуться к полноценным тренировкам с командой", – сказал врач "горняков" Вадим Попов в комментарии Shakhtar News.

Заметим, недавно Шахтер пережил настоящую вспышку коронавируса. Поэтому Луишу Каштру пришлось подключать к тренировкам даже игроков дубля. Однако это не помешало "горнякам" сенсационно победить Реал в Лиге чемпионов (3:2) и готовиться к следующим матчам.

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