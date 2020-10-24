"Хлопці повертаються після карантину через коронавірус. Вони працювали з нами. Буде більше гравців, ніж у минулому матчі.

Шахтар – Ворскла: Каштру розсипався у компліментах одному з лідерів УПЛ

Ми вже декого зможемо випустити на поле у матчі з Ворсклою. Коронавірус змусив обдумати все заново, і зараз ми діємо інакше. Багато всього було сплановано, проте, на жаль, здійснитися не може. Ми реагуємо на ситуацію. Залежно від того, яка гра попереду, розглядаємо її, намагаємось обрати найкращий склад і підходити до кожної з переможним настроєм – це те, що нас характеризує.

Я вже готовий до будь-яких ситуацій, які можуть статись через коронавірус. Звісно, я радію, коли бачу, що хлопці повертаються. Що більше гравців для вибору, то краще. Команда буде сильнішою", – цитує Луїша Каштру офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Зауважимо, зустріч "гірників" з Ворсклою у рамках 7-го туру УПЛ розпочнеться сьогодні, 24 жовтня, о 14:00.

Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ