Мораєс: Свій гол я присвятив мамі

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс розповів, до кого він звертався після м'яча у ворота Олександрії.

Нападник пояснив, кому були адресовані його привітання в останньому матчі УПЛ.

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"Я віруюча людина. Постійно просив Бога, щоб він мені допомагав в житті, допомагав добре грати і забивати м'ячі, тому я завжди дякую Богу. Також сьогоднішній гол присвячую мамі. Вона дуже старалася, коли я був маленький, виростила трьох дітей, була ласкава з нами. Це жінка, яку я люблю найбільше в житті. Мамо, цілую тебе!", – сказав Мораєс у коментарі для офіційного сайту Шахтаря.

Нагадаємо, саме гол Мораєса приніс перемогу Шахтарю у непростому матчі 28-го туру проти Олександрії.

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