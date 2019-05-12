Мораес: Свой гол я посвятил маме

Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал, к кому он обращался после мяча в ворота Александрии.

Нападающий объяснил, кому были адресованы его поздравления в последнем матче УПЛ.

Игроки Шахтера поздравили своих мам перед игрой против Александрии

"Я верующий человек. Постоянно просил Бога, чтобы он мне помогал в жизни, помогал хорошо играть и забивать мячи, поэтому я всегда благодарю Бога. Также сегодняшний гол посвящаю маме. Она очень старалась, когда я был маленький, вырастила троих детей, была ласкова с нами. Это женщина, которую я люблю больше всего в жизни. Мама, целую тебя!", – сказал Мораес в комментарии для официального сайта Шахтера.

Напомним, именно гол Мораеса принес победу Шахтеру в непростом матче 28-го тура против Александрии.

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