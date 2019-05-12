toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Мораес: Свой гол я посвятил маме

12 мая 11:55 36 Читати українською
Мораес: Свой гол я посвятил маме
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал, к кому он обращался после мяча в ворота Александрии.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

Нападающий объяснил, кому были адресованы его поздравления в последнем матче УПЛ.

Игроки Шахтера поздравили своих мам перед игрой против Александрии

"Я верующий человек. Постоянно просил Бога, чтобы он мне помогал в жизни, помогал хорошо играть и забивать мячи, поэтому я всегда благодарю Бога. Также сегодняшний гол посвящаю маме. Она очень старалась, когда я был маленький, вырастила троих детей, была ласкова с нами. Это женщина, которую я люблю больше всего в жизни. Мама, целую тебя!", – сказал Мораес в комментарии для официального сайта Шахтера.

Напомним, именно гол Мораеса принес победу Шахтеру в непростом матче 28-го тура против Александрии.

Шахтер – Александрия: "горняки" бьют команду Шарана его оружием и своим классом, де-факто защитив чемпионство

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
428
Теги
Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер - Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
14
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук