Шахтар – Олександрія: "гірники" б'ють команду Шарана його зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство

Шахтар завдяки голам Давида Хочолави та Жуніора Мораєса переграв на власному полі Олександрію, зробивши вагомий крок до чемпіоніства.

Шахтар після осічки Динамо із Зорею був не проти збільшити відрив до 11 очок, тому з перших хвилин став загострювати ситуацію на полі. Вже на 3-й забити міг Жуніор Мораєс – вийшло неоковирно, але через рикошет Паньків не зміг спіймати м'яч, відбивши його на кутовий. Це була його перша помилка; другу він допустив за кільканадцять секунд, не впоравшись із замиканням Хочолави. Давид продавив Банаду та пробив у ближній кут, Паньків парирував у стійку, а потім не зміг втримати відскок, влетівши з м'ячем у ворота. 1:0 – здавалося, це початок погрому.

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Втім, Олександрія швидко прийшла до тями налагодила оборонну гру й звела атаки Шахтаря до різноманітних прострілів та дальніх ударів. Багато з них запоров Мораєс, який втратив шанс перервати гольову засуху на 19-й та 23-й хвилинах – постріл з дистанції пройшов вище, а замикання низом у дотик метрів з 18-ти прийшлося прямо у Бабогло. Поступово гра все більше й більше переходила у позиційну фазу, а Олександрія стала пробувати верхові передачі – так, після закидушки від Гречишкіна на 29-й Задерака вистрілив з меж карного майданчика вище воріт.

Оборона Шахтаря натяків не зрозуміла. На 31-й хвилині Задерака зробив останнє попередженням, спокійно виконавши подачу-удар у штрафний. Захисники вибили м'яч на кутовий, з якого виконав навіс Гречишкін – точно на голову Банаді, якому вдалося продавити Коваленка та пробити під саму поперечину. 1:1 – саме такий рахунок тримався аж до свистка на переву. До нього "гірникам" вдалося провести лише кілька невдалих комбінацій та дальніх ударів, хоча компенсований час Кривцов класно замкнув подачу Тете з глибини – Паньків спіймав м'яч.

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Другий тайм "гірники" розпочали з шаленого тиску на швидкостях, які в УПЛ можуть демонструвати лише вони самі. Шахтар тримав м'яч на чужій половині поля, високо накриваючи олександрійців в разі втрат, тероризував гостей подачами, прострілами, кутовими та штрафними, але ті з величезними труднощами тримались. Втім, скільки ниточці не витись, а кінець буде; на 59-й хвилині Ісмаїлі після флангової передачі пробив з лівого краю штрафного вище воріт з рикошетом, заробивши кутовий. Алан Патрік взявся його виконувати, навісивши точно на голову Мораєсу, а той головою відправив м'яч точно під дальню стійку – 2:1!

Після забитого голу Шахтар заспокоївся, катаючи м'яч у центрі та висмикуючи футболістів Олександрії з оборонних ліній. У підопічних Шарана атакувальна гра відверто не ладилася, а "гірники", вимотавши "жовто-чорних", з 70-їх хвилин знову почали загострювати. На 72-й це вилилось у удар Тете з центру штрафного, який в останній момент встигли заблокувати захисники, а на 74-й новачку донеччан буквально миті не вистачило до замикання прострілу Ісмаїлі – а міг бути гол у порожній кут. Втім, на 79-й хвилині Олександрія ледь не покарала суперника за марнотратство – це Пономар, який тільки-но вийшов на поле, з кількох метрів головою пробив над поперечиною.

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Завершення поєдинку Шахтарю вдалося провести без паніки біля власних воріт. Донеччани впенено оборонялися проти Олександрії, яка могла лише закидувати штрафний майданчик неточними подачами. На 83-й Соломон міг закрити усі питання третім голом, однак його точний удар поміж ніг Паньків в статистику не пішов через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу команди Пауло Фонсеки.

Таким чином, Шахтар набрав 73 залікових бали, відірвавшись від Динамо аж 11 очок. Олександрія залишилась на третій позиції з 48 пунктами в активі. Підопічні Володимира Шарана випереджають Зорю та Маріуполь на 9 очок.

Чергова перемога Шахтаря на класі

"Гірники" у поточному сезоні дуже нагадають Барселону. Каталонці також домінують у Ла Лізі з величезним відривом, однак при цьому дозволяючи суперникам грати у свій футбол – все одно "блаугранас" потім піднімуть темп, випустять лідерів та заберуть три очки. Шахтар у поточному сезоні далекий від власного ідеалу, що довів і матч проти Олександрії, однак коли "помаранчево-чорним" дійсно потрібно забивати – вони стають нестримними.

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Олександрія вийшла з грамотним планом на гру, збираючись оборонятися схемою 4-4-2, агресивним пресингом та максимальною щільністю у штрафному. Навіть ранній гол не спантеличив гостей, яким доволі швидко вдалося звести поєдинок до позиційної та фізичної боротьби на комфортних для себе швидкостях – "гірникам" постійно бракувало простору і часу, вони поспішали та робили дрібні помарки. Показовою була гра Мораєса, який при всій своїй активності тричі пробивав у захисників або з рикошетом від них, а також віддавав засильні передачі. Олександрія поступово сміливішала, провела кілька підходів і забила зі стандарту, знову сівши в оборону парирувати простріли і подачі господарів.

Це була гра за правилами Володимира Шарана, однак по перерві Шахтар банально підняв темп на рівень, недоступний більшості команд чемпіонату – особливо прагматичній Олександрії, яка робить ставку на стандарти та гру від чужих помилок. Тайсон розширив фронт атаки, руйнуючи стрункість ліній, а всі перехідні етапи команда Фонсеки накривала агресивним пресингом на чужій половині поля. Перманентна навала призводила до появи все більших зон у штрафному та перед ним; звідти почали проходити незаблоковані удари, які приносили стандарти і, зрештою, переможний гол.

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Після цього гру було зроблено. Олександрія при спробі відкритися одразу отримувала контратаки, які лише дивом не завершились новими голами Шахтаря; без атак, однак, не можна було здобути стандартів, тому на останніх хвилинах гості спробували закидати штрафний суперника. Вийшло жахливо, а удар Пономаря на 80-й був випадковітю, а не закономірністю. Біля воріт Пятова у другому таймі жодного небезпечного моменту, крім цього

Шахтар здобув непросту перемогу, яка стала наслідком його переваги у класі. Індивідуальні дії таких надшвидких та технічних футболістів, як Тайсон, Мораєс та Ісмаїлі, призвели до відкриття зон, прострілів та ударів після них. Вища командна взаємодія проявилася у другому таймі при якісному пресингу олександрійців, а можливість і досвід гри у найвищому темпі протягом значних відрізків часу став об'єднуючим фактором переваги донеччан. Шахтарю, якому потрібна перемога, українські середняки скласти конкуренцію не можуть.

Олександрія бита власною ж зброєю

Варто відзначити нетиповість перемоги Шахтаря, адже обидва його голи прийшли зі стандартів. Так, вони стали наслідком загального тиску на ворота Олександрії, однак цього можна було очікувати – а от таку ставку на подачі та простріли від "гірників" побачиш не часто. Однією з причин була відсутність Цурікова та Лучкевича, які могли б карати Болбата/Матвієнка та Ісмаїлі за високі пзиції. І, все ж, височенні футболісти команди Шарана не мали права дозволити супернику так легко загострювати гру з даних зон.

Перший гол взагалі вразив своєю нахабністю, адже Хочолова замкнув з-під Банади – опорника, який у поточному сезоні забив вже шість голів ударами головою. Програвати повітря для таких футболістів є моветоном. Другий гол також не став наслідком якихось хитрих переміщень у штрафному – Мораєс просто хитнув Гречишкіна та вистрибнув. Два доволі простих моменти, без помилок у яких рахунок міг бути навіть на користь Олександрії.

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Це було очевидно ще після нічиї у Класичному, а осічки Динамо у наступних турах остаточно вбили мізерну надію на продовження боротьби за золото. Перед матчем з Олександрію ще існувала примарна надія на те, що розслаблений Шахтар оступиться, однак гол вже на 4-й хвилині зустрічі яскраво продемонстрував заведеність "помаранчево-чорних". Вони не збиралися віддавати те, що їм у цьому сезоні належить по праву сильного.

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Зрештою, "гірники" дотиснули суперника та збільшили відрив від киян до 11 очок за чотири тури до завершення першості – і вже наступний може принести золоті медалі офіційно. Швидше за все, чемпіони покладуть їх у Кубок України, який з вірогідністю в 99% буде виграним через чотири дні у Інгульця.

Матч проти Олександрії чимось нагадував даний сезон. Шахтар важко почав, але по ходу справи додав у швидкостях та увімкнув височенний клас. Переможні голи, як і з Олександрією, забивав перехоплений у Динамо нападник Мораєс, але часто їм передували істотні труднощі. Донеччани впорались практично зі всіма – навіть з власною обороною, яка з грудня не пропустила жодного голу аж до сьогодні. "Гірники" виявились командою з кращим ресурсом та більш сильним характером, заслуживши майже здобуте чемпіонство настільки ж, наскільки вони заслужили перемогу над Олександрією.

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