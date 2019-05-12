Гравці Шахтаря привітали своїх мам перед грою проти Олександрії

Донецький клуб організував зворушливу акцію напередодні Дня матері.

"Гірники" перед матчем 24-го туру вийшли у футболках із зображенням своїх матерів.

Гравці Шахтаря підтримали Майкона

Таким чином "помаранчево-чорні" привітали своїх найрідніших напередодні міжнародного дня Матері, який святкується у першу неділю травня.

Зусилля донеччан не обмежилися тільки футболками. Шахтар переміг Олександрію з рахунком 2:1, чим, безумовно, потішив своїх головних прихильниць.

Шахтар – Олександрія: "гірники" б'ють команду Шарана його зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство