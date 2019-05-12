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Гравці Шахтаря привітали своїх мам перед грою проти Олександрії

12 травня 11:03 226 Читать на русском
Гравці Шахтаря привітали своїх мам перед грою проти Олександрії
Шахтар – Олександрія / Фото УПЛ

Донецький клуб організував зворушливу акцію напередодні Дня матері.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

"Гірники" перед матчем 24-го туру вийшли у футболках із зображенням своїх матерів.

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Таким чином "помаранчево-чорні" привітали своїх найрідніших напередодні міжнародного дня Матері, який святкується у першу неділю травня.

Зусилля донеччан не обмежилися тільки футболками. Шахтар переміг Олександрію з рахунком 2:1, чим, безумовно, потішив своїх головних прихильниць.

Шахтар – Олександрія: "гірники" б'ють команду Шарана його зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство

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