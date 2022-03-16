Мораєс офіційно перебрався з Шахтаря в Корінтіанс
16 березня 15:47 - Читать на русском
Екс-нападник збірної України Жуніор Мораєс продовжить кар'єру в бразильській першості.
Корінтіанс на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Жуніора Мораєса, підписавши контракт до 31 грудня 2023 року.
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Додамо, що перехід нападника до бразильського клубу вийшов безкоштовним – Шахтар нічого не отримав за свого форварда.
Нагадаємо, нападник вперше опинився в Україні ще взимку 2011 року. Мораєс встиг пограти за Металург Д, Динамо, Шахтар і навіть отримати паспорт для виступів за збірну України.
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