Корінтіанс на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Жуніора Мораєса, підписавши контракт до 31 грудня 2023 року.

Маркос Антоніо може повернутись у Бразилію замість переходу в Ювентус

Додамо, що перехід нападника до бразильського клубу вийшов безкоштовним – Шахтар нічого не отримав за свого форварда.

Нагадаємо, нападник вперше опинився в Україні ще взимку 2011 року. Мораєс встиг пограти за Металург Д, Динамо, Шахтар і навіть отримати паспорт для виступів за збірну України.

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