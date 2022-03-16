Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри після початку війни в Україні.

Фламенго близький до завершення переходу Маркоса Антоніо на правах оренди, повідомляє ESPN.

Маркос Антоніо зацікавив Ювентус – хавбек Шахтаря не збирається повертатися в Україну

Зазначається, що угода розрахована до кінця цього року, а Шахтар отримає 5 млн євро за 50% прав на гравця, якщо сторони погодять перехід. Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до Маркоса Антоніо.

У поточному сезоні Маркос Антоніо зіграв 28 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Його угода з Шахтарем чинна до літа 2025 року.

Росія напала на Україну: CAS відхилив скаргу росіян, Шевченко прийме біженців, Суркіс відповів фанатам Динамо (LIVE)