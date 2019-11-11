Мораєс не зіграє за збірну України проти Естонії та Сербії

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, який зазнав травми у матчі проти Динамо, не зможе вийти на поле найближчим часом.

Після зіткнення з Денисом Поповим 32-річний футболіст не зміг продовжити гру і на ношах покинув межі поля. Для відновлення Мораєсу знадобиться не менше двох тижнів, інформує strana.ua.

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Отже, Мораєс пропустить матчі збірної України проти Естонії та Сербії, на які він був викликаний головним тренером національної команди Андрієм Шевченком. Також під сумнівом його участь в матчі 15-го туру УПЛ проти Львова та у важливій грі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

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