Мораєс не зіграє за збірну України проти Естонії та Сербії

Україна — 14:00 2317
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"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж
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"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизмУкраїна — 12:30 7324
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Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизмуУкраїна — 10:51 7080
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Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше повагиУкраїна — 08:26 10958
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Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з ДинамоУкраїна — 00:00 6265